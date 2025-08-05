В Европе призвали Зеленского принять условия Путина

Кошкович: Зеленский должен принять условия мира на Украине, изложенные Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять условия урегулирования конфликта, которые изложил российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте социальной сети X.

«Это условия, которые Киев должен принять. Они позволяют Украине выжить», — подчеркнул эксперт.

Кошкович призвал Зеленского принять предложение со стороны России, поскольку это входит в интересы самой Украины. Он пояснил, что условия для украинской стороны «в дальнейшем будут только хуже».

14 июня 2024 года Путин на встрече с руководством МИД России заявил, что делает «конкретное, реальное и мирное» предложение предложение Киеву и Западу. Российский лидер уточнил, что для этого Украина должна вывести свои войска из Донбасса и Новороссии. Кроме того, республике необходимо отказаться от членства в НАТО.

Глава государства добавил, что для Москвы принципиален безъядерный статус Украины. Помимо этого, Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть обозначены в международных договорах как российские регионы. Путин подчеркнул, что после этого Запад также должен отменить наложенные на Россию санкции.