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09:48, 5 августа 2025Мир

В Европе призвали Зеленского принять условия Путина

Кошкович: Зеленский должен принять условия мира на Украине, изложенные Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять условия урегулирования конфликта, которые изложил российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте социальной сети X.

«Это условия, которые Киев должен принять. Они позволяют Украине выжить», — подчеркнул эксперт.

Кошкович призвал Зеленского принять предложение со стороны России, поскольку это входит в интересы самой Украины. Он пояснил, что условия для украинской стороны «в дальнейшем будут только хуже».

14 июня 2024 года Путин на встрече с руководством МИД России заявил, что делает «конкретное, реальное и мирное» предложение предложение Киеву и Западу. Российский лидер уточнил, что для этого Украина должна вывести свои войска из Донбасса и Новороссии. Кроме того, республике необходимо отказаться от членства в НАТО.

Глава государства добавил, что для Москвы принципиален безъядерный статус Украины. Помимо этого, Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть обозначены в международных договорах как российские регионы. Путин подчеркнул, что после этого Запад также должен отменить наложенные на Россию санкции.

ЖЗЛ
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