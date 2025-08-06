Звезда «Земли Санникова» раскрыл размер своей пенсии

Народный артист России Юрий Назаров заявил, что получает 70 тысяч рублей пенсии

Звезда фильмов «Земля Санникова» и «Андрей Рублев», народный артист России Юрий Назаров раскрыл размер своей пенсии. Его слова приводит «Абзац».

«У меня пенсия в районе 30 тысяч рублей и еще около 40 мне доплачивают за звание народного артиста. Я не могу сказать, что до конца доволен, но стараюсь на нее выживать», — сказал он, добавив, что на данный момент у него нет никаких творческих планов.

Ранее Юрий Назаров прокомментировал свое состояние после сообщений о проблемах с сердцем. 88-летний актер подтвердил, что с возрастом у него появились жалобы на самочувствие. В том числе ему стало тяжело ходить.