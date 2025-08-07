Госдеп отказался подтверждать условие для встречи Трампа и Путина

Госдеп не ответил, встретится ли Трамп с Путиным без переговоров с Зеленским

Госдепартамент США не ответил на вопрос, требует ли президент США Дональд Трамп от российского коллеги Владимира Путина встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Условие для встречи Трампа и Путина отказался подтверждать заместитель спикера Госдепа Томми Пигот.

«Я переадресую вас в Белый дом за деталями графика президента», — сказал он. Пигот добавил, что конечная цель Вашингтона — посадить стороны за стол переговоров, достичь перемирия и установить долгий и прочный мир.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Помощник российского лидера Юрий Ушаков указал, что проведение встречи уже согласовано, а место выбрано, но будет раскрыто позже.

До этого глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов допустил, что местом встречи президентов России и США может стать Ватикан.