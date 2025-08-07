Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:24, 7 августа 2025Мир

Госдеп отказался подтверждать условие для встречи Трампа и Путина

Госдеп не ответил, встретится ли Трамп с Путиным без переговоров с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: KL / HB / CLH / Reuters

Госдепартамент США не ответил на вопрос, требует ли президент США Дональд Трамп от российского коллеги Владимира Путина встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Условие для встречи Трампа и Путина отказался подтверждать заместитель спикера Госдепа Томми Пигот.

«Я переадресую вас в Белый дом за деталями графика президента», — сказал он. Пигот добавил, что конечная цель Вашингтона — посадить стороны за стол переговоров, достичь перемирия и установить долгий и прочный мир.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Помощник российского лидера Юрий Ушаков указал, что проведение встречи уже согласовано, а место выбрано, но будет раскрыто позже.

До этого глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов допустил, что местом встречи президентов России и США может стать Ватикан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступит в Белом доме с неожиданным заявлением. Отменит ли он свой ультиматум России или введет против нее новые санкции?

    Госдеп прокомментировал намерение Трампа ввести санкции против России

    Госдеп отказался подтверждать условие для встречи Трампа и Путина

    Силовики раскрыли число не вернувшихся в ВСУ дезертиров

    Зеленского обвинили в многократном уклонении от службы в армии

    На Украине военкоматы назвали ручным гестапо Зеленского

    Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным на русском языке

    В ДНР заявили о планах ВСУ использовать артиллерию российского образца

    Роднина рассказала об отношениях с иностранными учениками

    Дочь Заворотнюк показала фигуру в облегающем наряде через четыре месяца после родов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости