Раскрыто возможное место встречи Путина и Трампа

Глава ВСС Севастьянов: Ватикан может стать местом встречи Путина и Трампа

Ватикан может стать местом встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщил глава Всемирного союза староверов (ВСС), поддерживающий контакты с Ватиканом, Леонид Севастьянов в беседе с РИА Новости.

«Мне сообщили, что Ватикан — возможная площадка. Приглашение папы Льва, подтвержденное госсекретарем Паролином, в силе», — отметил глава ВСС.

В июле Севастьянов заявил, что в Ватикане готовы к проведению мирных переговоров между Украиной и Россией на любом уровне.

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Ватикан неподходящим местом для переговоров по Украине. Он посчитал ее «католической площадкой», а участие в переговорном процессе Папы Римского — затруднительным.