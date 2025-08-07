Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:52, 7 августа 2025Мир

Раскрыто возможное место встречи Путина и Трампа

Глава ВСС Севастьянов: Ватикан может стать местом встречи Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Ватикан может стать местом встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщил глава Всемирного союза староверов (ВСС), поддерживающий контакты с Ватиканом, Леонид Севастьянов в беседе с РИА Новости.

«Мне сообщили, что Ватикан — возможная площадка. Приглашение папы Льва, подтвержденное госсекретарем Паролином, в силе», — отметил глава ВСС.

В июле Севастьянов заявил, что в Ватикане готовы к проведению мирных переговоров между Украиной и Россией на любом уровне.

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Ватикан неподходящим местом для переговоров по Украине. Он посчитал ее «католической площадкой», а участие в переговорном процессе Папы Римского — затруднительным.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала юг России 80 беспилотниками. В нескольких регионах возникли пожары, движение по Крымскому мосту перекрыто

    Поражающие элементы из атаковавших курортный регион России беспилотников показали на фото

    Крупнейшая экономика Евросоюза получила очередной удар из-за США

    В России ветеран СВО с инвалидностью был вынужден выживать на 12 тысяч рублей в месяц

    Челябинский миллиардер не смог выкупить альбом Гуфа

    Бывшая жена Моргенштерна похвасталась фигурой в ярком бикини

    Россиян предупредили о задержке поездов в Крым

    Россиянам категорически отсоветовали кормить голубей

    На Западе предупредили Трампа о рисках перед встречей с Путиным

    Легенда «Спартака» отказался считать Черчесова выдающимся тренером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости