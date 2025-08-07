Корабли России и Китая начали патрулирование Тихоокеанского региона

Корабли ВМФ РФ и НОАК начали совместное патрулирование Тихоокеанского региона

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приступили к патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в акватории Японского моря. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота, передает ТАСС.

В состав сформированного совместного отряда вошли большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и эскадренный миноносец «Шаосин», а также суда снабжения РФ и КНР. Среди основных задач патрулирования — укрепление военно-морского сотрудничества между странами и поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич допустил, что Россия и Китай якобы могут синхронно начать военные действия против альянса в ближайшие два года. По его словам, Пекин, вероятно, заранее согласует свои действия с Москвой перед началом операции в районе Тайваня.