13:05, 7 августа 2025Экономика

Пять российских округов пережили аномальную жару

Вильфанд: Июль оказался аномально теплым в пяти российских округах
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В пяти российских округах июль оказался теплее нормы. Погодную аномалию зафиксировали в Центральном, Северо-Западном, Дальневосточном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В Центральном федеральном округе температура превысила норму на 1,5-2 градуса, в Москве и области — на 2 градуса. В Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, показатель оказался выше обычного на 1-2 градуса.

На юге температура поднялась выше нормы на 2-3 градуса, в регионах Северного Кавказа — на 2-2,5 градуса. На Дальнем Востоке, в Приморском крае и Сахалинской области было теплее на 3-4 градуса. «Это огромнейшая аномалия. Летом крайне редко встречается такая ситуация из-за высокой изменчивости погоды», — отметил Вильфанд.

В июля Москва перегнала Сочи по температуре в темное время суток. Ночь на 9 июля в столице оказалась самой теплой за последние 39 лет.

