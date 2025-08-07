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02:37, 7 августа 2025Мир

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Трамп: Если Иран снова попытается получить ядерное оружие, США вернутся
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «возвращением», если исламская республика вновь попытается получить ядерное оружие. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Белом доме.

По его словам, удары США по Ирану позволили отбросить назад ядерную программу Тегерана и предотвратить большую войну на Ближнем Востоке.

«Они могут сказать, что начнут все сначала, но это будет для них очень опасным шагом, потому что мы вернемся. Как только они начнут, мы вернемся», — сказал он.

Ранее Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, являющихся торговыми партнерами России. «Вы увидите гораздо больше. Вы увидите множество вторичных санкций», — сказал он.

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