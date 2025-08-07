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01:53, 7 августа 2025Мир

В Британии назвали отличие Зеленского от Путина

Меркурис: В отличие от Зеленского, Путин всегда говорит прямо
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

Президент России Владимир Путин всегда говорит прямо, в отличие от украинского главы Владимира Зеленского, занимающегося манипуляциями. Такое отличие двух глав государств назвал британский аналитик Александр Меркурис.

«Очень редко мы обсуждаем то, что говорит Зеленский, потому что во многих случаях его слова непоследовательны и обманчивы. У меня нет сомнений, кто из них двоих занимается манипуляциями. А Путин всегда говорит прямо», — считает эксперт.

По его словам, Зеленский часто приводит информацию, которая совершенно отличается от реальности. В частности, он обманывает США минеральной сделкой, по которой Вашингтон ничего не получит, так как все важные месторождения уже контролируются Россией.

Ранее Зеленский оценил итоги переговоров Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. «Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули нас в деталях — ни нас, ни США», — сказал он.

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