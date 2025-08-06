Зеленский оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа

Зеленский: Россия теперь больше настроена на прекращение огня

Россия после переговоров ее президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом стала больше настроена на прекращение огня на Украине. Так итоги их разговора оценил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули нас в деталях — ни нас, ни США», — сказал он.

Прежде Зеленский подтвердил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что в разговоре приняли участие и европейские лидеры.

6 августа состоялись переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле, встреча длилась около трех часов. Среди тем обсуждения были конфликт на Украине и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.