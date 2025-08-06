Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:24, 6 августа 2025Бывший СССР

Зеленский оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа

Зеленский: Россия теперь больше настроена на прекращение огня
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия после переговоров ее президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом стала больше настроена на прекращение огня на Украине. Так итоги их разговора оценил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули нас в деталях — ни нас, ни США», — сказал он.

Прежде Зеленский подтвердил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что в разговоре приняли участие и европейские лидеры.

6 августа состоялись переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле, встреча длилась около трех часов. Среди тем обсуждения были конфликт на Украине и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о реакции Европы на переговоры Путина и Уиткоффа

    Депутат оценил последствия новых санкций США против России

    Брошенные Киевом пленные солдаты ВСУ обратились к Зеленскому

    Новый президент Польши захотел увеличить армию на треть

    На Западе увидели признак «психологического коллапса» Украины

    Четверо подростков пострадали в Белгородской области после атаки дрона ВСУ

    Зеленский оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа

    Психолог прокомментировала возможное влияние песен Кадышевой на разводы

    В США обратили внимание на одну деталь на встрече Путина и Уиткоффа

    Мединский нашел Мединского среди пленных украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости