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20:35, 6 августа 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил телефонный разговор с Трампом

Зеленский подтвердил, что провел разговор с президентом США Трампом
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Как раз по дороге от наших бригад на Сумщине провел разговор с Президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя Президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву», — написал он.

Зеленский также подчеркнул, что в разговоре приняли участие европейские лидеры.

5 августа украинский лидер также созвонился с Трампом. Он отметил, что Украина уже подготовила проект соглашения по дронам и готова его подробно обсуждать.

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