Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:37, 5 августа 2025Бывший СССР

Зеленский созвонился с Трампом

Зеленский обсудил с Трампом процесс мирного урегулирования украинского конфликта
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Лидер Украины Владимир Зеленский обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом несколько тем, касающихся процесса мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

«Продуктивный разговор с Президентом Трампом. Ключевое-это, конечно, прекращение войны», — написал он.

По словам украинского лидера, во время телефонного разговора обсуждалось взаимодействие Вашингтона и Киева в оборонной сфере. Он подчеркнул, что Украина уже подготовила проект соглашения по дронам и готова его подробно обсуждать. Зеленский выразил уверенность в продолжении взаимодействия со странами НАТО. Разговор также коснулся санкций против России.

Ранее Reuters со ссылкой на источники отметил, что президент России Владимир Путин вряд ли согласится на ультиматум американского лидера Дональда Трампа. Он потребовал от Москвы урегулировать конфликт на Украине за 10 дней.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он верит в победу России». На Западе обсуждают возможную реакцию Путина на ультиматум Трампа. Что об этом известно?

    Уехавший в США российский комик рассказал о ставшей калифорнийкой дочери

    Россиян предупредили о снижении цен в отелях Крыма осенью

    Посольство России в Нидерландах оценило пакет американского оружия для Украины

    Зендея прогулялась с собаками с кольцом за 16 миллионов рублей

    Принц Гарри подрался с братом короля Карла III и разбил ему нос

    В Госдуме предложили одну меру для решившихся развестись россиян

    Google посмеялась над провалом Apple

    Двое россиян пообещали помощь и обманули семью бойца СВО

    Боец СВО спас 300 раненых и рассказал о применении ВСУ боеприпасов с содержанием фосфора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости