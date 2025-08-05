Зеленский созвонился с Трампом

Зеленский обсудил с Трампом процесс мирного урегулирования украинского конфликта

Лидер Украины Владимир Зеленский обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом несколько тем, касающихся процесса мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

«Продуктивный разговор с Президентом Трампом. Ключевое-это, конечно, прекращение войны», — написал он.

По словам украинского лидера, во время телефонного разговора обсуждалось взаимодействие Вашингтона и Киева в оборонной сфере. Он подчеркнул, что Украина уже подготовила проект соглашения по дронам и готова его подробно обсуждать. Зеленский выразил уверенность в продолжении взаимодействия со странами НАТО. Разговор также коснулся санкций против России.

Ранее Reuters со ссылкой на источники отметил, что президент России Владимир Путин вряд ли согласится на ультиматум американского лидера Дональда Трампа. Он потребовал от Москвы урегулировать конфликт на Украине за 10 дней.