07:22, 7 августа 2025Экономика

В России назвали минимальную стоимость школьного комплекта с нуля

Аналитик Бодрова: Комплект для школьника в 2025 году обойдется в 18 030 рублей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Собрать ребенка в школу с нуля в 2025 году выйдет родителям как минимум в 18 030 рублей. Такой подсчет провела экономист и аналитик Анна Бодрова для издания Life.ru.

Она отметила, что цена ортопедического рюкзака для учеников младших классов варьируется от 2 000 до 3 500 — 5 000 рублей на маркетплейсах, если не быть требовательным к качеству изготовления.

Дальше Бодрова остановилась на базовом наборе универсальной школьной формы, которая включает в себя две рубашки/блузки, брюки (юбку) и пиджак (кардиган). Их цена начинается от 5 000 рублей за ребенка. Только стоит учитывать, что за учебный год школьник вырастет минимум на размер, поэтому покупку комплекта необходимо будет повторить.

По словам аналитика, также ученику нужна канцелярия, сменная обувь, спортивная форма.

«Сумма будет примерно одинаковой и для Москвы, и для регионов, потому что за основу взяты цены на товары на маркетплейсах. Верхней границы для сборов нет», — добавила Бодрова.

Ранее сообщалось, что в России впервые появился государственный стандарт (ГОСТ) на школьную форму. Производителям рекомендуется изготавливать в деловом стиле. Кроме того, она должна быть светской.

