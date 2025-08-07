Мир
07:21, 7 августа 2025Мир

В США объяснили необходимость встречи Трампа и Путина

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Встреча Трампа и Путина решит многие вопросы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа необходима для решения множества вопросов, включая украинский кризис. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он отметил, что, по мнению многих экспертов, оба политика хотят завершения конфликта, поэтому и встал вопрос о проведении их встречи. Экс-аналитик подчеркнул, что она должна состояться, поскольку в последний раз лидеры двух стран встречались четыре года назад, и с тех пор «накопилось очень много вопросов».

По его словам, в любом случае заметен прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона, поскольку американская сторона вновь перешла от угроз и санкций к диалогу. «У Путина все козыри на руках, и он не дурак. Он спокойно подходит к этому, не дает ложных обещаний. Трамп будет президентом еще три с половиной года <…> Так или иначе, сторонам необходим диалог», — подытожил МакГоверн.

Ранее Трамп заявил, что есть очень хороший шанс, что его встреча с Путиным состоится очень скоро. По данным телеканала Fox News, российский президент первым заявил о своем желании встретиться с американским коллегой.

