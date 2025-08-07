«Есть все шансы». Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться очень скоро

Трамп заявил, что может очень скоро встретиться с Путиным

Есть очень хороший шанс, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится очень скоро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию вел Белый дом на официальном сайте.

«Сегодня между [спецпосланником Стивом] Уиткоффом и президентом Путиным прошли хорошие переговоры. Есть все шансы, что подходим к завершению этого пути. И есть очень высокий шанс, что встреча состоится очень скоро», — ответил глава государства на вопрос о возможном саммите лидеров стран.

О желании Путина встретиться с Трампом вечером 6 августа сообщил Fox News. По информации телеканала, глава Кремля первым высказал такую идею, и после того, как это предложение было доставлено в Вашингтон, президент США заявил, что готов к саммиту на высшем уровне и добавил, что мероприятие может состояться уже на следующей неделе.

Трамп заявил, что не знает, обманывает ли его российский коллега, предлагая встречу. «Скажу вам через несколько недель, может меньше. Но мы достигли большого прогресса», — сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос. Также глава Белого дома отказался называть переговоры своего спецпосланника с Путиным в Москве прорывом. Он подчеркнул, что речь идет о «постепенной работе».

Трамп порассуждал о способе воздействовать на Москву

В ходе своего выступления Трамп анонсировал еще больше ограничений в отношении стран, являющихся торговыми партнерами с Россией. «Вы увидите гораздо больше. Вы увидите множество вторичных санкций», — пообещал он.

В частности, Трамп допустил введение новых пошлин против Китая за торговлю с Россией. До этого он подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров в размере 25 процентов. Данный тариф был установлен в ответ на то, что Нью-Дели продолжает импортировать российскую нефть.

При этом он ушел от ответа на вопрос о рестрикциях для Москвы, заявив лишь, что Вашингтон «приближается» к этому. Трамп пояснил, что сейчас идут некие серьезные переговоры. При этом незадолго до этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп примет решение о рестрикциях против Москвы в течение 24-36 часов.

14 июля глава США пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 28 июля он сократил срок своего ультиматума до 10-12 дней.