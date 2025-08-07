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02:24, 7 августа 2025Мир

«Есть все шансы». Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться очень скоро

Трамп заявил, что может очень скоро встретиться с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Есть очень хороший шанс, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится очень скоро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию вел Белый дом на официальном сайте.

«Сегодня между [спецпосланником Стивом] Уиткоффом и президентом Путиным прошли хорошие переговоры. Есть все шансы, что подходим к завершению этого пути. И есть очень высокий шанс, что встреча состоится очень скоро», — ответил глава государства на вопрос о возможном саммите лидеров стран.

О желании Путина встретиться с Трампом вечером 6 августа сообщил Fox News. По информации телеканала, глава Кремля первым высказал такую идею, и после того, как это предложение было доставлено в Вашингтон, президент США заявил, что готов к саммиту на высшем уровне и добавил, что мероприятие может состояться уже на следующей неделе.

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Трамп заявил, что не знает, обманывает ли его российский коллега, предлагая встречу. «Скажу вам через несколько недель, может меньше. Но мы достигли большого прогресса», — сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос. Также глава Белого дома отказался называть переговоры своего спецпосланника с Путиным в Москве прорывом. Он подчеркнул, что речь идет о «постепенной работе».

Трамп порассуждал о способе воздействовать на Москву

В ходе своего выступления Трамп анонсировал еще больше ограничений в отношении стран, являющихся торговыми партнерами с Россией. «Вы увидите гораздо больше. Вы увидите множество вторичных санкций», — пообещал он.

В частности, Трамп допустил введение новых пошлин против Китая за торговлю с Россией. До этого он подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров в размере 25 процентов. Данный тариф был установлен в ответ на то, что Нью-Дели продолжает импортировать российскую нефть.

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При этом он ушел от ответа на вопрос о рестрикциях для Москвы, заявив лишь, что Вашингтон «приближается» к этому. Трамп пояснил, что сейчас идут некие серьезные переговоры. При этом незадолго до этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп примет решение о рестрикциях против Москвы в течение 24-36 часов.

14 июля глава США пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 28 июля он сократил срок своего ультиматума до 10-12 дней.

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