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01:15, 7 августа 2025Мир

Трамп отказался считать переговоры Уиткоффа в Москве прорывом

Трамп заявил, что не считает переговоры Уиткоффа в Москве прорывом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался называть переговоры спецпосланника Стива Уиткоффа с российским лидером РФ Владимиром Путиным в Москве прорывом. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

«Я бы не назвал это прорывом», — сказал он. Глава Белого дома подчеркнул, что речь идет о постепенной работе.

Трамп также допустил, что «есть очень высокий шанс», что его встреча с Путиным состоится очень скоро.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что после визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву Вашингтон стал лучше понимать, на каких условиях Россия готова к завершению украинского конфликта.

6 августа Владимир Путин провел переговоры со Стивом Уиткоффом. Темой обсуждения стали украинский конфликт, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

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