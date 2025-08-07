Трамп ответил на вопрос об обманывающем его Путине

Трамп: Не знаю, обманывает ли меня Путин, предлагая встречу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, обманывает ли его российский лидер Владимир Путин, предлагая встречу. Об этом он заявил в ходе выступления в Белом доме.

«Скажу вам через несколько недель, может меньше. Но мы достигли большого прогресса», — сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп также высказался о встрече с президентом РФ. «Есть очень высокий шанс, что встреча состоится очень скоро», — ответил он.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя возможную встречу президентов, заявил, что она будет зависеть от того, смогут ли Россия и Украина достичь согласия в вопросе урегулирования.

