Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 7 августа 2025Мир

Трамп ответил на вопрос об обманывающем его Путине

Трамп: Не знаю, обманывает ли меня Путин, предлагая встречу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Joyce Boghosian / White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, обманывает ли его российский лидер Владимир Путин, предлагая встречу. Об этом он заявил в ходе выступления в Белом доме.

«Скажу вам через несколько недель, может меньше. Но мы достигли большого прогресса», — сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп также высказался о встрече с президентом РФ. «Есть очень высокий шанс, что встреча состоится очень скоро», — ответил он.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя возможную встречу президентов, заявил, что она будет зависеть от того, смогут ли Россия и Украина достичь согласия в вопросе урегулирования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о встрече с Путиным

    Власти Италии решила включить мост на Сицилию в военные расходы НАТО

    Опасность вулкана на Камчатке для самолетов стала критической

    Samsung отказалась возвращать зарядник в комплект смартфонов

    Замначальника отдела полиции снял видео у девушки под юбкой и попался

    Кричавшую от боли известную актрису госпитализировали

    В Британии назвали отличие Зеленского от Путина

    Трамп пообещал множество санкций против партнеров России

    Трамп ответил на вопрос об обманывающем его Путине

    Трамп ответил на вопрос о введении санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости