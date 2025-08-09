На Камчатке за сутки произошло более 40 афтершоков

На Камчатке за сутки произошло 43 афтершока

В Камчатском крае за прошедшие сутки было зафиксировано более 40 афтершоков. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

«За сутки произошло 43 афтершока. В населенных пунктах ощущался один из них», — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что в Петропаловске-Камчатском и в Вилючинском городском округе продолжают работу пункты временного размещения. За сутки там находился 61 человек. Кроме того, с местными жителями продолжают работать психологи ведомства.

Днем ранее в регионе был зафиксирован 41 афтершок.