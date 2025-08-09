Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:12, 9 августа 2025Экономика

На Камчатке за сутки произошло более 40 афтершоков

На Камчатке за сутки произошло 43 афтершока
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Камчатском крае за прошедшие сутки было зафиксировано более 40 афтершоков. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

«За сутки произошло 43 афтершока. В населенных пунктах ощущался один из них», — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что в Петропаловске-Камчатском и в Вилючинском городском округе продолжают работу пункты временного размещения. За сутки там находился 61 человек. Кроме того, с местными жителями продолжают работать психологи ведомства.

Днем ранее в регионе был зафиксирован 41 афтершок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли темы встречи Путина и Трампа. На Аляске президенты обсудят Украину

    На Камчатке за сутки произошло более 40 афтершоков

    В Госдуме объяснили удары беспилотников по Сочи злостью Зеленского

    Второй человек за сутки погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

    США договорились сотрудничать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном

    В США заявили о скорой победе России в конфликте с Украиной

    Украинские войска перебросили два элитных подразделения под Красноармейск

    Власти Аляски не смогли назвать точное место встречи Путина и Трампа

    Представители США, Украины и Европы встретятся в Британии в выходные

    Экономист призвал США признать правоту России по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости