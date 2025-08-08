На Камчатке произошли десятки афтершоков за сутки

МЧС: На Камчатке произошел 41 афтершок за сутки

На полуострове Камчатка в четверг, 7 августа, после недавнего мощного землетрясения зафиксировали десятки афтершоков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«За сутки произошел 41 афтершок. В населенных пунктах ощущались четыре из них», — сказано в публикации. В пресс-службе отметили, что после подземных толчков на Камчатке продолжают работать два пункта временного размещения — в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. В них находились более 30 человек. С нуждающимся в психологической помощи работают специалисты.

Ранее стало известно, что Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до десяти километров над уровнем моря. При этом шлейф пепла протянулся на 650 километров на восток — юго-восток от вулкана. Специалисты уточняли, что вулканы на полуострове активизировались после землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля.