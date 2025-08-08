Россия
01:52, 8 августа 2025

Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до десяти километров

Шлейф от вулкана Ключевской на Камчатке растянулся на 515 километров
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Юрий Демянчук / РИА Новости

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до десяти километров над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает РИА Новости.

Уточняется, что шлейф протянулся на 515 километров в восточно-юго-восточном направлении от вулкана.

По данным информагентства, для авиации установлен наивысший — красный — уровень опасности. Отмечается, что вулкан представляет угрозу как для местных, так и для международных авиаперевозок.

Ранее Ключевской вулкан на Камчатке, выбрасывающий вулканические бомбы на несколько сотен метров над кратером, сняли на видео.

