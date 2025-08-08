Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до десяти километров

Шлейф от вулкана Ключевской на Камчатке растянулся на 515 километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до десяти километров над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает РИА Новости.

Уточняется, что шлейф протянулся на 515 километров в восточно-юго-восточном направлении от вулкана.

По данным информагентства, для авиации установлен наивысший — красный — уровень опасности. Отмечается, что вулкан представляет угрозу как для местных, так и для международных авиаперевозок.

Ранее Ключевской вулкан на Камчатке, выбрасывающий вулканические бомбы на несколько сотен метров над кратером, сняли на видео.