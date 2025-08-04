Выбрасывающий бомбы вулкан на Камчатке попал на видео

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил вулканические бомбы

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил вулканические бомбы на несколько сотен метров над кратером. Соответствующее видео опубликовал Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.

Кадры сняты очевидцами из находящегося рядом поселка Ключи. На них можно увидеть яркие вспышки над кратером и столб пепла. По данным РИА Новости, 4 августа вулкан трижды выбрасывал пепел: на 6,5 километра, 7,5 километра и 8 километров над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что за последние сутки на Камчатке произошло семь мощных землетрясений. Магнитуда составила до 6,8.