Семь мощных землетрясений в сутки произошло на Камчатке

РАН: За сутки на Камчатке произошло семь сильных землетрясений

За последние сутки на Камчатке произошло семь мощных землетрясений. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН) в своем Telegram-канале.

По данным сейсмологов, с 9 утра 3 августа до 8 утра 4 августа в Петропавловске-Камчатском зафиксировали семь ощутимых подземных толчков, их магнитуда достигала 6,8. При этом всего землетрясений в регионе было более 85, уточнили ученые.

Днем ранее на Камчатке проснулся вулкан вулкан Крашенинникова, извергавшийся почти 500 лет назад. Высота самого вулкана составляет менее двух километров, а пепел от него поднялся на шесть километров над уровнем моря.

Кроме того, на Камчатке усилилась интенсивность извержения вулкана Ключевской, поток лавы течет по юго-западному склону, его протяженность составляет 2,7 километра.