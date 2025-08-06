Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:42, 6 августа 2025Экономика

Опасность извержения вулканов для жителей Камчатки оценили

Сейсмолог Чебров: Авачинский вулкан может быть опасен для жителей Камчатки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Наталия Акбирова / РИА Новости

Авачинский вулкан в случае извержения может быть опасен для населения Петропавловска-Камчатского. Серьезность последствий стихийного бедствия для местных жителей оценили ученые, опрошенные kp.ru.

По словам директора Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данилы Чеброва, недавнее землетрясение на Камчатке магнитудой 8,8 пробудило несколько спящих вулканов, что не совпало с его собственным прогнозом. «После землетрясения я говорил, что ничего серьезного с вулканами не произойдет. Но они начали один за одним проявлять признаки жизни, и неизвестно, что еще может быть. Если Авачинский начнет извергаться, то будет определенная угроза городу», — отметил сейсмолог. При этом он добавил, что катастрофы в случае его извержения не произойдет. «Не такая интенсивность событий», — пояснил Чебров.

Что касается аэропортов Камчатки, в данный момент они работают в штатном режиме. Научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии РАН Константин Рябинкин рассказал, что группа его коллег ведет постоянный мониторинг движения пепла — и направление ветра, и высоту. Если в рамках маршрута оказываются зоны, куда ветром может сносить пепел, специалисты дают рекомендации авиаслужбам, чтобы те корректировали маршруты.

Накануне россиян предупредили об опасной активности четырех вулканов на Камчатке — Ключевского, Крашенинникова, Мутновского и Камбального.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа в двух словах

    Появилось загадочное видео с реакцией Жириновского на посмертный суд над ним

    Тараканы пробрались на рейс из США в Индию и напугали пассажиров

    Раскрыто наказание для жены бывшего главы Верховного суда Чечни

    Новый президент Польши пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО

    Рост российской экономики замедлился сильнее прогноза ЦБ

    Известный иностранный артист выступит в России

    В Новокузнецке провели экологическую акцию

    Выдающий себя за продюсера россиянин выманил у желающих славы миллионы

    Банк России предсказал инфляцию на конец III квартала 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости