Опасность извержения вулканов для жителей Камчатки оценили

Сейсмолог Чебров: Авачинский вулкан может быть опасен для жителей Камчатки

Авачинский вулкан в случае извержения может быть опасен для населения Петропавловска-Камчатского. Серьезность последствий стихийного бедствия для местных жителей оценили ученые, опрошенные kp.ru.

По словам директора Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данилы Чеброва, недавнее землетрясение на Камчатке магнитудой 8,8 пробудило несколько спящих вулканов, что не совпало с его собственным прогнозом. «После землетрясения я говорил, что ничего серьезного с вулканами не произойдет. Но они начали один за одним проявлять признаки жизни, и неизвестно, что еще может быть. Если Авачинский начнет извергаться, то будет определенная угроза городу», — отметил сейсмолог. При этом он добавил, что катастрофы в случае его извержения не произойдет. «Не такая интенсивность событий», — пояснил Чебров.

Что касается аэропортов Камчатки, в данный момент они работают в штатном режиме. Научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии РАН Константин Рябинкин рассказал, что группа его коллег ведет постоянный мониторинг движения пепла — и направление ветра, и высоту. Если в рамках маршрута оказываются зоны, куда ветром может сносить пепел, специалисты дают рекомендации авиаслужбам, чтобы те корректировали маршруты.

Накануне россиян предупредили об опасной активности четырех вулканов на Камчатке — Ключевского, Крашенинникова, Мутновского и Камбального.