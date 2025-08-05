Россиян предупредили об опасной активности четырех вулканов

Вулканологи предупредили об извержении двух вулканов на Камчатке

На территории Камчатки после недавнего мощного землетрясения сохраняется опасная активность четырех вулканов. Об этом со ссылкой на результаты внеочередного заседания местного филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска сейсмической и вулканической опасности в регионе сообщила пресс-служба МЧС Камчатского края.

По информации ученых, на полуострове продолжается извержение Ключевского вулкана. Специалисты предупредили о рисках пепловых выбросов высотой до восьми километров. «Продолжается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 километров», — уточнили они. Еще один вулкан, извержение которого фиксируют ученые — Крашенинникова. Высота выбросов составляет шесть километров, однако может достичь восьми. В это же время снижается сейсмическая активность вулкана Камбальный. Между тем на Мутновском вулкане была зафиксирована термальная аномалия.

В пресс-службе ведомства призвали отменить поездки и походы в зоны, которые расположены в радиусе 10 километров от вершин вышеуказанных вулканов.

Ранее Ключевской вулкан на Камчатке, выбрасывающий вулканические бомбы на несколько сотен метров над кратером, сняли на видео.

