Пашинян заявил об установлении мира Армении с Азербайджаном

Ереван и Баку установили мир после подписания соглашения о мире при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время ответов на вопросы СМИ, трансляцию вел Armenpress.

«Важно не только зафиксировать этот факт, но и продолжить работу по институционализации достигнутых договоренностей», — объяснил глава армянского кабмина.

Пашинян также отметил, что дальнейшие решения станут предметом обсуждений и переговоров и должны оставаться в рамках суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции двух республик.

8 августа Лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Полный текст будет опубликован 11 августа и станет первым шагом к полноценному мирному соглашению.