В Таиланде продавец фруктов бросился с ножом на отказавшегося платить 150 рублей туриста

В Таиланде продавец фруктов бросился с ножом на туриста из Азербайджана за отказ платить 150 рублей. Об этом пишет издание The Thaiger.

Инцидент произошел 8 августа на курортном острове Потонг. По данным полиции, 33-летний Орхан Хидайет Оглу съел фрукты в передвижном ларьке, который принадлежал 25-летнему Паннавиту Енгесьину, после чего отказался заплатить 60 бат (примерно 150 рублей). Между мужчинами начался спор, переросший в драку, в результате которой хозяин лавки ударил азербайджанца ножом в живот.

Пострадавший турист был госпитализирован. Продавца задержали, он признал свою вину в содеянном. Полиция изучает видеозаписи с места происшествия.

