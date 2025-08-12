Путешествия
13:04, 12 августа 2025

В Таиланде продавец фруктов бросился с ножом на отказавшегося платить 150 рублей туриста

The Thaiger: Тайский продавец ударил туриста ножом за отказ платить 150 рублей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: thephuketnews.com

В Таиланде продавец фруктов бросился с ножом на туриста из Азербайджана за отказ платить 150 рублей. Об этом пишет издание The Thaiger.

Инцидент произошел 8 августа на курортном острове Потонг. По данным полиции, 33-летний Орхан Хидайет Оглу съел фрукты в передвижном ларьке, который принадлежал 25-летнему Паннавиту Енгесьину, после чего отказался заплатить 60 бат (примерно 150 рублей). Между мужчинами начался спор, переросший в драку, в результате которой хозяин лавки ударил азербайджанца ножом в живот.

Пострадавший турист был госпитализирован. Продавца задержали, он признал свою вину в содеянном. Полиция изучает видеозаписи с места происшествия.

Ранее в турецком городе охранники ресторана избили туристов за отказ оплатить счет. Кадры распространились в социальных сетях. На них секьюрити повалили мужчин и женщин на землю и стали бить их ногами и руками.

