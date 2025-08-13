Зеленский договорился с Трампом о гарантиях безопасности

Зеленский: Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН.

По его словам, они с Трампом договорились о пяти общих принципах прекращения военного конфликта. Он также выразил надежду, что центральной темой переговоров Трампа и российского лидера Владимира Путина будет немедленное прекращение огня.

«Я сказал Трампу, что должны быть гарантии безопасности Украины. Трамп это поддержал», — сказал Зеленский.

Ранее Белый дом отказался подключать Зеленского к встрече Путина и Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что другие детали грядущих российско-американских переговоров будут раскрыты после того, как стороны их согласуют.

