Отдыхавшего в Европе военного нашли бездыханным в проливе

The Sun: Британский военнослужащий не выжил во время отпуска в Уэльсе

Отдыхавший в Европе военнослужащий не выжил во время своего отпуска. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, 25-летний британский военнослужащий из Королевского валлийского полка Стивен Хьюз отправился в отпуск и числился пропавшим без вести с 20:30 12 августа. Через два часа спасатели нашли бездыханного военного в проливе Менай на севере Уэльса, Великобритания.

Медики констатировали кончину мужчины. «Коронер получил обновленную информацию. Никаких подозрительных обстоятельств кончины Хьюза не обнаружено», — сообщил главный инспектор Джон Эспинелл.

