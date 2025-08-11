Бывшего военного обвинили в расправе над возлюбленной на отдыхе в кемпинге в США

Отдыхавшую вместе с бывшим военным туристку нашли бездыханной в кемпинге США. Об этом сообщает SFGate.

По данным источника, полицейские наткнулись на тело путешественницы в пятницу, 8 августа, в сельской местности к югу от поселения Сьерра Брукс в Калифорнии, где располагался лагерь для путешественников. При этом находившийся на отдыхе с ней мужчина прибывал в бессознательном состоянии.

Возможными причинами, по которым женщина не смогла выжить, стали телесные травмы. Данную информацию офицеры не разглашают. Однако 36-летнего Джесси Джеймса Даллманна арестовали прямо в больнице, где проводили осмотр, и обвинили в расправе над возлюбленной.

Уточняется, что мужчина три года служил в армии США и в последнее время работал плотником. На данный момент идет активное расследование происшествия.

