RT: Российские военные вспахивают систему окопов ВСУ на запорожском направлении

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вспахивают систему окопов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом в беседе с RT рассказал техник взвода БПЛА разведроты из 291-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Сава.

Описывая обстановку на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, он рассказал, что в районе пригорода Орехова российские военные оставляют только один-два блиндажа для захода пехоты при штурмах, а остальное выжигают.

При этом, с его слов, бойцы ВСУ до сих пор используют трассу рядом с городом для ротаций, хотя местность выжжена артиллерией. Он отметил, что противник осуществляет подвозы короткими выездами — около пяти минут. Для этого они используют электросамокаты, а также пикапы, оборудованные системой радиоэлектронной борьбы. Но тяжелой техники больше нет, констатировал Сава.

«Бывает даже днем выезжают. Смелая, конечно, поездка была. Там же и закончилась. Отметил он, добавив, что попытка подвезти дроны и оборудование была пресечена», — вспомнил он.

Ранее сообщалось, что российские операторы дронов вынудили спецназ ВСУ уйти с запорожского направления — противник неоднократно попадал в засады и нес большие потери.