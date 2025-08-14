Россия
12:33, 14 августа 2025Россия

Российский военнослужащий описал обстановку на одном из направлений в зоне СВО

RT: Российские военные вспахивают систему окопов ВСУ на запорожском направлении
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вспахивают систему окопов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом в беседе с RT рассказал техник взвода БПЛА разведроты из 291-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Сава.

Описывая обстановку на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, он рассказал, что в районе пригорода Орехова российские военные оставляют только один-два блиндажа для захода пехоты при штурмах, а остальное выжигают.

При этом, с его слов, бойцы ВСУ до сих пор используют трассу рядом с городом для ротаций, хотя местность выжжена артиллерией. Он отметил, что противник осуществляет подвозы короткими выездами — около пяти минут. Для этого они используют электросамокаты, а также пикапы, оборудованные системой радиоэлектронной борьбы. Но тяжелой техники больше нет, констатировал Сава.

«Бывает даже днем выезжают. Смелая, конечно, поездка была. Там же и закончилась. Отметил он, добавив, что попытка подвезти дроны и оборудование была пресечена», — вспомнил он.

Ранее сообщалось, что российские операторы дронов вынудили спецназ ВСУ уйти с запорожского направления — противник неоднократно попадал в засады и нес большие потери.

