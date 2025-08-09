Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:10, 9 августа 2025Бывший СССР

Российские военные вынудили спецназ ВСУ уйти с запорожского направления

Российские операторы дронов вынудили спецназ ВСУ уйти с запорожского направления
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные вынудили спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) уйти с запорожского направления. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, действия российских операторов дронов исключили возможность использования ВСУ подразделений спецназа на отдельных направлениях в Запорожской области. Также отмечается, что бойцы спецназа ВСУ неоднократно попадали в засады под Работино и Белогорьем в Запорожской области и несли большие потери.

Ранее стало известно, что российские военные при помощи комплекса «Искандер» нанесли удар по ВСУ в Черниговской области. В результате было уничтожено несколько большегрузных автомобилей с техникой. Также сообщалось, что украинская сторона потеряла до 20 военнослужащих.

Перед этим подполье рассказало об ударе по ремонтной базе ВСУ в Днепропетровске. Уточнялось, что там ремонтировали тяжелую военную технику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа и Киев представили альтернативный план урегулирования конфликта

    «Локомотив» благодаря хет-трику Батракова победил «Спартак» в дерби

    Американист назвал символичным выбор места встречи Трампа и Путина

    Эрдоган назвал плюсы прогресса в отношениях Баку и Еревана

    В Ульяновской области лихач час убегал от полиции и кричал «русские не сдаются»

    Украина выпустила по России несколько десятков дронов

    Побившего рекорд России легкоатлета увезли на коляске

    Российские военные вынудили спецназ ВСУ уйти с запорожского направления

    В Китае заявили об обходе ультиматума Трампа Путиным

    Бразилия побоялась стать следующей мишенью Трампа из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости