Подполье сообщило об ударе по ремонтной базе ВСУ в Днепропетровске

Российские войска нанесли удар по ремонтной базе тяжелой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Ремонтная база тяжелой военной техники вышла из строя. Цех по сборке БПЛА отправился следом», — написал Лебедев.

По его словам, на базе, помимо этого, велось обслуживание артиллерийских орудий, где производился ремонт стволов.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по Одесской области. Уточняется, что целью удара стал пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ. По его словам, там, предположительно, находились иностранные наемники из Румынии.