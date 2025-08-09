ВС РФ ударили «Искандером» по ВСУ в Черниговской области

Вооруженные силы России при помощи комплекса «Искандер» нанесли удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Удар нансен около населенного пункта Стахорщина.

Как уточняется, ударом ракеты с фугасной боевой частью армия России уничтожила несколько большегрузных автомобилей, в которых находилась вооружения и техника, а также личный состав ВСУ. Украинская сторона потеряла до 20 военнослужащих.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли мощный авиаудар по пункту размещения бойцов ВСУ в селе Дарьевка Херсонской области. На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как предположительно с помощью фугасной авиабомбы наносится удар по постройке, после чего в зоне поражения происходит мощный взрыв.