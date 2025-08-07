Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:25, 7 августа 2025Бывший СССР

Мощный авиаудар по пункту размещения бойцов ВСУ попал на видео

Опубликовано видео авиаудара по ПВД ВСУ в Дарьевке Херсонской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска нанесли авиаудар по пункту временного размещения (ПВД) бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Дарьевка Херсонской области. Видео мощной атаки опубликовано в Telegram-канале группы «Фобос» 18-я общевойсковая армия группировки войск «Днепр».

На кадрах, снятых с беспилотника, зафиксирован объективный контроль поражения расположения украинских бойцов. Видно, как предположительно с помощью фугасной авиабомбы наносится удар по постройке, после чего в зоне поражения происходит мощный взрыв.

Какое именно подразделение ВСУ попало под удар, не уточняется.

Ранее Сухопутные войска ВСУ сообщили, что российские войска поразили очередной учебный полигон украинской армии. Они не уточнили, где произошел инцидент, однако вскоре после этого в сети появились кадры удара по полигону в Черниговской области. Отмечалось, что для атаки использовались две ракеты «Искандер».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень выгодное предложение». В Европе изложили план Трампа по урегулированию на Украине. Какие условия он поставит Москве?

    В Москве взорвалось яйцо

    Российские войска окружили группировку ВСУ на одном из ключевых направлений

    Врач дал пять советов по повышению уровня гемоглобина

    Группа «Винтаж» заработает более 6 миллионов рублей на концерте в Дубае

    Трамп призвал к отставке главы Intel из-за подозрений в связях с Китаем

    Мощный авиаудар по пункту размещения бойцов ВСУ попал на видео

    Бандитов посадили из-за проболтавшегося говорящего попугая

    Трамп проигнорировал одного президента

    Пойманный за курением в туалете самолета пассажир обвинил стюардессу в нападении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости