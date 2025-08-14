Турист пробрался в номер отеля к незнакомой женщине и поласкал ее ногу на глазах у ее мужа

Отдыхавшего в Испании туриста обвинили в сексуальных домогательствах к спящей женщине. Об этом стало известно изданию Cronica Balear.

Инцидент произошел 11 августа в отеле города Плайя-де-Пальма. 23-летний немецкий турист пробрался в чужой номер, где спали влюбленные. Мужчина присел на кровать и начать ласкать ногу женщины. Путешественница проснулась и разбудила партнера, который вышвырнул немца из комнаты.

Пара вызвала наряд полиции, который обнаружил туриста в соседнем номере. Молодой человек рассказал офицерам, что ничего не помнит и не знает, как оказался в чужих апартаментах. Полицейские установили, что балконы двух номеров соединены перегородкой, через которую житель Германии мог проникнуть к соседям.

Постояльца гостиницы задержали. После завершения расследования обвиняемый был доставлен в суд.

