Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:06, 14 августа 2025Путешествия

Турист пробрался в номер отеля к незнакомой женщине и поласкал ее ногу на глазах у ее мужа

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Marta Fernandez Jimenez / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавшего в Испании туриста обвинили в сексуальных домогательствах к спящей женщине. Об этом стало известно изданию Cronica Balear.

Инцидент произошел 11 августа в отеле города Плайя-де-Пальма. 23-летний немецкий турист пробрался в чужой номер, где спали влюбленные. Мужчина присел на кровать и начать ласкать ногу женщины. Путешественница проснулась и разбудила партнера, который вышвырнул немца из комнаты.

Материалы по теме:
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день» Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день»Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
14 ноября 2022
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024

Пара вызвала наряд полиции, который обнаружил туриста в соседнем номере. Молодой человек рассказал офицерам, что ничего не помнит и не знает, как оказался в чужих апартаментах. Полицейские установили, что балконы двух номеров соединены перегородкой, через которую житель Германии мог проникнуть к соседям.

Постояльца гостиницы задержали. После завершения расследования обвиняемый был доставлен в суд.

Ранее две туристки пошли в поход в Европе и наткнулись на голого мужчину в балаклаве и с фальшивым пенисом на палке. Мужчина согласился попозировать им для фото.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зачем нам перемирие, если Зеленский отказывается выполнять его условия?» Что говорят военкоры о саммите Трампа и Путина на Аляске

    Врач подсказала технику FAST для самостоятельной диагностики инсульта

    Стало известно об истощении резервов ВСУ в Сумской области

    Трамп объяснил важность встречи с Путиным

    Трусова назвала срок возвращения на лед после родов

    Российского судью нашли на улице с ножом в голове

    Сэндвич стал причиной увольнения сотрудника Минюста США

    42-летняя звезда «Универа» показала откровенные фото с яхты

    Россия собралась производить свои автомобили в Киргизии

    В разведке Украины заявили о пленении граждан из 32 стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости