09:01, 7 августа 2025Путешествия

Голый мужчина в балаклаве и с фальшивым пенисом выбежал из кустов к туристкам в Европе

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: noviny.sk

Две туристки пошли в поход в Европе и наткнулись на голого мужчину, который согласился попозировать им для фото. Об этом сообщает издание Noviny.

По данным источника, инцидент произошел в горах Трибеч, Словакия. Две женщины отправились к руинам замка Гимеш и столкнулись в лесу с обнаженным мужчиной. «Он выбежал из кустов, встал перед нами и спросил, одни ли мы», — рассказала туристка.

На мужчине не было ничего, кроме черной балаклавы и тапочек. В руках он держал палку, на которой был закреплен фальшивый пенис. «Мы его испугались, но мужчина вдруг извинился. Он сказал, что не хочет нас пугать, и спросил дорогу. Он думал, что раз сегодня понедельник, то никого не встретит», — пояснила путешественница.

Туристки отправились дальше, а эксгибиционист последовал за ними. Женщины не растерялись и спросили, можно ли его сфотографировать. «Не думаю, что кто-то поверил бы, что мы можем встретить такое в лесу. Он без проблем позволил нам сфотографировать себя. Нам повезло, что нас было двое. Не представляю, что бы я делала, будь я одна», — отметила женщина.

Несмотря на испуг, мужчина не причинил путешественницам вреда, поэтому они не стали сообщать о случившемся в полицию. «Он сказал, что для него это отдых, и он часто ходит голым по лесу», — добавила туристка.

Ранее во время рейса авиакомпании British Airways не досчитались одного стюарда. После недолгих поисков экипаж обнаружил мужчину голым, он танцевал в уборной бизнес-класса.

