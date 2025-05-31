На рейсе британской авиакомпании обнаружили танцующего голого стюарда

Sun: На рейсе British Airways голый стюард танцевал в уборной бизнес-класса

Во время полета на рейсе авиакомпании British Airways не досчитались одного стюарда. После недолгих поисков экипаж обнаружил мужчину голым, он танцевал в уборной бизнес-класса, сообщает издание The Sun.

Инцидент случился 25 мая, на борту находились 470 пассажиров, самолет держал путь из США в аэропорт Хитроу в Лондоне. «Коллеги принялись обыскивать самолет, когда он пропал, пока они раздавали еду и напитки на загруженном самолете. Руководитель экипажа был ошеломлен, обнаружив его полностью голым и скачущим в пляске в уборной бизнес-класса», — указано в статье.