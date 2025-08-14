Россия
12:37, 14 августа 2025Россия

Украина ударила авиабомбами и сотнями беспилотников по российским объектам

Минобороны: Системы ПВО сбили четыре авиабомбы и 268 БПЛА за сутки
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по российским объектам с помощью авиабомб и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, за сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 268 украинских беспилотников.

Каких-либо других подробностей об отражении атак ВСУ в оборонном ведомстве не привели.

Ране Минобороны России заявило, что Украина готовит провокацию с ударом по жилому кварталу в Харьковской области для срыва российско-американских переговоров. По данным министерства, в пятницу перед началом переговоров ВСУ планирует ударить беспилотниками и ракетами по густонаселенному кварталу города или больнице с гражданским населением.

