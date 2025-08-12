Минобороны сообщило о подготовке провокации Украины для срыва переговоров Путина и Трампа

Украина готовит провокацию с ударом по жилому кварталу в Харьковской области для срыва российско-американских переговоров. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне"», — говорится в сообщении.

По данным министерства, в пятницу перед началом переговоров ВСУ планирует ударить беспилотниками и ракетами по густонаселенному кварталу города или больнице с гражданским населением. Это должны будут зафиксировать западные журналисты.

В оборонном ведомстве считают, что ответственность за жертвы, которые возникнут в ходе провокации, возложат на российские войска для создания негативного медийного фона и срыва переговоров Москвы и Вашингтона. В Минобороны добавили, что подобные провокации возможны и в других населенных пунктах.

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик до этого предполагал, что Киев и Евросоюз могут устроить провокации для срыва переговоров.