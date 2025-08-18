Мир
23:19, 18 августа 2025Мир

Фраза Трампа о «безумном» шаге Зеленского попала в эфир

Shot: Фраза Трампа о желании Зеленского заключить сделку случайно попала в эфир
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассказал о «безумном шаге» украинского главы Владимира Зеленского. Об этом он сообщил лидеру Франции Эммануэлю Макрону, передает Telegram-канал Shot.

«Я думаю, он хочет заключить сделку. Вы понимаете? Как бы безумно это ни звучало», — сказал он.

Фраза прозвучала незадолго до начала закрытой части переговоров Трампа с европейскими лидерами. Отмечается, что президенту США, возможно, забыли выключить микрофон, и фраза попала в прямой эфир.

Ранее Трамп заявил, что перспективы разрешения украинского конфликта определятся в течение «недели-двух». В то же время он признал, что вероятность того, что урегулирование не будет достигнуто, тоже есть.

