Трамп высказался о перспективах разрешения конфликта на Украине

Трамп: Перспектива украинского урегулирования определится через «неделю-две»

Перспективы разрешения украинского конфликта определятся в течение «недели-двух». Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с главами стран Европейского союза и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Скоро, через неделю или две мы будем знать, добьемся мы решения или нет», — сказал он. В то же время Трамп признал, что вероятность того, что урегулирование не будет достигнуто, тоже есть.

Ранее Трамп заявил, что следующим шагом в вопросе урегулирования на Украине станет организация трехсторонней встречи с участием России и Украины. Он подчеркнул, что она состоится, вопрос лишь в сроках ее проведения. По мнению американского лидера, президент России Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта на Украине.