Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:31, 18 августа 2025Мир

Трамп заявил о возможности Зеленского завершить конфликт немедленно

Трамп: Зеленский может сразу завершить конфликт, если откажется от Крыма и НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может завершить конфликт с Россией «почти немедленно». Об этом он написал в социальной сети Truth Scocial.

По мнению Трампа, у Зеленского есть возможность завершить конфликт, если он откажется от Крыма и членства Украины в НАТО.

«Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного [экс-президентом США Бараком] Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — подчеркнул глава США.

18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Зеленский уже вылетел в США на встречу с Трампом. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский вылетел на переговоры с Трампом в Вашингтон. На что надеются и чего опасаются Киев и его европейские союзники?

    На Украине назвали едущих с Зеленским в Вашингтон европейцев «делегацией капитуляции»

    Соучастник напавших на «Крокус» террористов перед задержанием спрятался в мечети

    Трамп заявил о возможности Зеленского завершить конфликт немедленно

    Раздражающие ошибки Windows снова призвали игнорировать

    В двух российских аэропортах ограничили полеты

    В Одессе после взрывов начался мощный пожар

    На Украине раскритиковали идею премьера Италии о гарантиях безопасности

    Россиянка Кудерметова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати

    Минпросвещения ограничило нагрузку на школьников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости