Мужчина в США воткнул в туриста иглу после отказа дать денег

ABC News: Мужчина нанес туристу ранение иглой для подкожных инъекций в США

Мужчина в США нанес туристу ранение иглой для подкожных инъекций после того, как тот отказал ему в просьбе дать денег. Об этом сообщает местный портал ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел в 2024 году, однако в конце августа 2025 года 30-летнего Жюльена Брайана Макартура арестовали повторно. Ему предъявили обвинения в нарушении условий испытательного срока, и теперь он находится под стражей без права внесения залога.

Как пишет издание, в первый раз полиция арестовала Макартура 31 мая 2024 года в районе Билтмор-авеню в городе Эшвилл, штат Северная Каролина, за предполагаемое нападение на туриста из Южной Каролины. Потерпевший рассказал, что когда он гулял с семьей, Макартур напал на него и воткнул ему в спину иглу. Мужчине пришлось обращаться в больницу и пропить курс антибиотиков.

Ранее неизвестный мужчина напал на туриста из Дании в США и изрезал ему лицо. Злоумышленник набросился на европейца сзади и нанес удары в лицо, ухо и шею с криками «пошли вы, ребята!»