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13:35, 21 ноября 2024Путешествия

Неизвестный изрезал лицо туристу в США с криками «пошли вы, ребята!»

Eyewitness News: неизвестный изрезал лицо туристу из Дании в Нью-Йорке
Алина Черненко

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Неизвестный мужчина напал на туриста из Дании в США и изрезал ему лицо. Подробностями истории поделился портал Eyewitness News.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 20 ноября, в районе Верхний Вест-Сайд в Нью-Йорке. Когда 55-летний датчанин шел по улице со спутником, злоумышленник набросился на него сзади и нанес удары в лицо, ухо и шею с криками «пошли вы, ребята!».

Пострадавшего доставили в больницу. Нападавшего описали как мужчину в серой рубашке с короткими рукавами и темных спортивных штанах.

В июне в этом же городе незнакомец напал на туриста и избил его на глазах жены и детей. У пострадавшего было сломано 12 костей.

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