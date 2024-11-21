Неизвестный изрезал лицо туристу в США с криками «пошли вы, ребята!»

Eyewitness News: неизвестный изрезал лицо туристу из Дании в Нью-Йорке

Неизвестный мужчина напал на туриста из Дании в США и изрезал ему лицо. Подробностями истории поделился портал Eyewitness News.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 20 ноября, в районе Верхний Вест-Сайд в Нью-Йорке. Когда 55-летний датчанин шел по улице со спутником, злоумышленник набросился на него сзади и нанес удары в лицо, ухо и шею с криками «пошли вы, ребята!».

Пострадавшего доставили в больницу. Нападавшего описали как мужчину в серой рубашке с короткими рукавами и темных спортивных штанах.

В июне в этом же городе незнакомец напал на туриста и избил его на глазах жены и детей. У пострадавшего было сломано 12 костей.