Незнакомец напал на туриста в США и сломал ему 12 костей на глазах детей и жены

ACB7 New York: в США незнакомец сломал туристу 12 костей на глазах у его семьи

Незнакомец напал на туриста, приехавшего в первый раз в Нью-Йорк с семьей, и избил его на глазах жены и детей. Подробностями истории поделилось издание ACB7 New York.

Уточняется, что инцидент произошел 20 июня на станции метро «Мидтаун». К 41-летнему жителю штата США Техас подошел злоумышленник и ударил его по лицу. Мужчину доставили в больницу с синяками и кровотечением. В отчете рентгенологического исследования, на который ссылается источник, указано, что у пострадавшего сломано 12 костей.

«У него было обильное кровотечение из обеих ноздрей, он сплевывал кровь, а правая сторона лица опухла», — рассказала журналистам жена туриста Регина Коши.

Как пишет издание, никаких арестов произведено не было, расследование продолжается.

В мае в центре Нью-Йорка маньяк напал на туристку, сопровождавшую школьниц, и вонзил ей нож в грудь. Злоумышленником оказался 61-летний мужчина, на счету которого за последние 20 лет было 14 арестов.