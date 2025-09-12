Россия
Путин предупредил о наступлении духовного кризиса в обществе

Путин: Когда общество верит в свою исключительность, наступит духовный кризис
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Когда общество верит в свою собственную исключительность — это означает, что в нем наступает духовный кризис и стагнация. Об этом предупредил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщается на сайте Кремля.

По словам российского главы, период духовного и интеллектуального кризиса, а следом упадок культуры и стагнация, наступают, когда общество замыкается в себе и слепо, догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими.

