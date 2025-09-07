В Кремле рассказали о любимых сериалах Путина

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин любит исторические фильмы и сериалы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о любимых фильмах и сериалах президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что глава государства предпочитает документальные и исторические картины.

Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что Путин «использует иногда время во время перелетов, переездов» для просмотра фильмов и сериалов.

Он также упомянул, что президенту нравятся больше всего фильмы российского производства. В то же время Песков подчеркнул, что Путину нечасто выпадает возможность что-то смотреть.

Ранее сообщалось, что Путин наградил кинодраматурга, актера и режиссера Александра Адабашьяна орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Адабашьян наиболее известен зрителям по роли Берлиоза в сериале «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко. Он также снялся в таких фильмах, как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Полеты во сне и наяву».