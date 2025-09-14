Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:44, 14 сентября 2025Бывший СССР

Ребенок в очередной раз попал в базу украинской базы «Миротворец»

Шестилетняя девочка попала в базу «Миротворца»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В украинской базе «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) оказалась шестилетняя уроженка России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, девочка родилась 9 июля 2019 года. Как следует из данных сайта, ребенок сознательно нарушил государственную границу Украины, за что и был внесен в список.

В прошлый раз в базе оказался трехлетний ребенок из России. Помимо обвинения в сознательном нарушении госграницы республики, он также обвинялся в покушении на территориальную целостность страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Орловской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. Погибли сотрудники Росгвардии

    Ребенок в очередной раз попал в базу украинской базы «Миротворец»

    В США раскрыли истинный мотив Трампа в призыве отказаться от нефти из России

    Американский наемник ВСУ вернулся в США и начал сбор денег на лечение

    Депутат напомнил о штрафах при сдаче квартиры

    В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении Газманова

    Аэропорт Пулково ограничил полеты на фоне атаки беспилотников

    Встреча Трампа и Си Цзиньпина оказалась под угрозой срыва

    В Москве зафиксировали рекордно высокое суточное атмосферное давление

    Россиянам назвали основные каналы вербовки подростков в преступную деятельность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости