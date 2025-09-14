Ребенок в очередной раз попал в базу украинской базы «Миротворец»

Шестилетняя девочка попала в базу «Миротворца»

В украинской базе «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) оказалась шестилетняя уроженка России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, девочка родилась 9 июля 2019 года. Как следует из данных сайта, ребенок сознательно нарушил государственную границу Украины, за что и был внесен в список.

В прошлый раз в базе оказался трехлетний ребенок из России. Помимо обвинения в сознательном нарушении госграницы республики, он также обвинялся в покушении на территориальную целостность страны.