Трехлетнего ребенка из России обвинили в покушении на территориальную целостность Украины

ТАСС: Трехлетнего ребенка из России внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Российского трехлетнего ребенка внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, рожденный в апреле 2022 года россиянин попал в базу якобы за «сознательное нарушение государственной границы». Также трехлетний ребенок обвиняется в покушении на территориальную целостность Украины.

Ранее РИА Новости заметило, что в базу украинского экстремистского сайта попал российский пятилетний ребенок.

В августе то же агентство сообщило, что на украинском сайте появилась карточка с четырехлетним ребенком из России.