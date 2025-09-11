Бывший СССР
Пятилетнего ребенка внесли в базу «Миротворца»

РИА: Пятилетний ребенок попал в базу «Миротворца»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Пятилетний ребенок из России был внесен в украинскую базу сайта «Миротворец». Об этом, ссылаясь на базу данных ресурса, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, украинский ресурс обвиняет родившегося 23 мая 2020 года Никиту, личные данные которого опубликованы на сайте, в якобы «сознательном нарушении государственной границы Украины».

В августе четырехлетний ребенок из России был внесен в базу «Миротворца». Поводом для этого стала поездка четырехлетнего гражданина России из Ростовской области в Луганскую народную республику. В карточке базы указаны его полное имя и дата рождения, а также информация о том, на какой машине он мог ехать в регион.

