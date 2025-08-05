Четырехлетний ребенок из России попал в базу «Миротворца»

Четырехлетнего ребенка из России внесли в базу «Миротворца» за поездки в ЛНР

Четырехлетний ребенок из России был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что поводом для этого стала поездка четырехлетнего гражданина РФ из Ростовской области в Луганскую народную республику (ЛНР).

В карточке на «Миротворце» размещены личные данные ребенка — его полное имя и дата рождения. Вместе с тем указано, на какой машине он мог ехать в ЛНР.

Ранее стало известно, что Киев внес в базу сайта «Миротворец» двух подростков. В карточке была размещена личная информация о несовершеннолетних гражданах РФ, в частности, их места жительства, соцсети и статус.